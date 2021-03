Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : développer un avion électrique à l'horizon 2026 Cercle Finance • 11/03/2021 à 15:39









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce et l'aviateur Tecnam s'associent à Widerøe - la plus grande compagnie aérienne régionale de Scandinavie - afin de livrer un avion de passagers entièrement électrique prêt pour le service commercial en 2026. Le projet se développe sur le programme de recherche réussi entre Rolls- Royce et Widerøe sur l'aviation durable ainsi que sur le partenariat existant entre Rolls-Royce et Tecnam portant sur la propulsion de l'avion tout électrique P-Volt. En raison de sa topographie, la Norvège utilise largement l'aviation pour la connectivité régionale et ambitionne d'atteindre la neutralité carbone pour tous ses vols nationaux à l'horizon 2040. Rolls-Royce apportera son expertise dans les systèmes de propulsion et d'alimentation et Tecnam fournira des capacités de conception, de fabrication et de certification d'aéronefs tandis que Widerøe veillera à ce que toutes les compétences et exigences d'un opérateur aérien soient en place pour une mise en service en 2026.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +0.09%