Rolls-Royce: des usines de semi-conducteurs adoptent des MTU information fournie par Cercle Finance • 03/06/2022 à 10:21

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a annoncé hier soir fournir 70 de ses moteurs mtu série 4000, produits par sa coentreprise chinoise MTU Yuchai Power, à Hefei Calsion Electric System Co, un distributeur chinois de systèmes d'alimentation de secours.



Ces groupes électrogènes sont destinés à être installés sur plusieurs sites de fabrication de semi-conducteurs en Chine afin de pallier d'éventuelles coupures de courant et garantir une production régulière de puces.



Le processus de fabrication des semi-conducteurs est en effet très sensible: une coupure d'électricité de quelques minutes peut entraîner la mise au rebut de toute la chaîne de production.



Les MTU permettront une commutation immédiate entre l'alimentation du réseau et les moteurs diesel, contribuant à assurer un fonctionnement stable et régulier des lignes de production.



' La Chine a toujours été un marché stratégique important pour Rolls-Royce et ce projet démontre une fois de plus que les moteurs mtu sont reconnus par le marché chinois comme une solution fiable pour soutenir ses fabricants de semi-conducteurs ', a déclaré Lang Yun, vice-président 'Stationary Power Solutions Greater China' pour la division Power Systems de Rolls-Royce.