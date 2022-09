Rolls-Royce: des fonds pour développer l'aviation propre information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 13:56

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce se félicite aujourd'hui de la décision du programme 'Aviation propre' de l'Union européenne de financer à hauteur de 700 millions d'euros 20 programmes de recherche et d'innovation dans le secteur de l'aviation.



Une partie de ce financement permettra à Rolls-Royce et à ses partenaires de mener des recherches révolutionnaires qui accéléreront la recherche sur la propulsion durable et la décarbonisation.



L'entreprise commune 'Aviation propre' est le principal programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne pour transformer l'aviation en un avenir durable et neutre sur le plan climatique.



Rolls-Royce sera un partenaire dans six programmes, y compris le coordinateur principal dans les trois projets de recherche et d'innovation, HEAVEN, HE-ART et CAVENDISH.



Alan Newby, directeur de la technologie aérospatiale et des programmes futurs, Rolls-Royce, a déclaré : ' Ce projet s'appuiera sur notre expertise pour accélérer les percées technologiques qui pourraient aider à atteindre le zéro carbone net d'ici 2050. '