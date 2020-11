Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : des centrales nucléaires avec Exelon Generation Cercle Finance • 09/11/2020 à 10:45









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir passé un protocole d'accord avec Exelon Generation afin d'exploiter son expérience dans les centrales nucléaires compactes. Rolls-Royce dirige en effet un consortium travaillant à la conception d'une centrale nucléaire à faible coût, connue sous le nom de petit réacteur modulaire (SMR). Son processus de fabrication et ses composants standardisés fabriqués en usine font baisser les coûts, tandis que son assemblage rapide évite des perturbations de calendrier coûteuses. Exelon Generation utilisera donc son expérience opérationnelle pour aider Rolls Royce dans le développement et le déploiement d'un SMR au Royaume-Uni. Le consortium travaille avec le gouvernement britannique pour qu'un parc de centrales nucléaires construites en usine, chacune fournissant 440 MW d'électricité, soit opérationnel dans une décennie, aidant le Royaume-Uni à respecter ses obligations de réduction des émissions.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +2.52%