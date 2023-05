Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Rolls Royce: des avancées pour le moteur du Falcon 10X information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 17:31

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce aujourd'hui l'avancement de son programme de développement du moteur Pearl 10X au salon EBACE (European Business Aviation Convention & Exhibition) à Genève.



Le programme avance à grands pas et a accumulé plus de 1 500 heures d'essais, à la fois sur le démonstrateur Advance 2 et sur la configuration du moteur Pearl 10X.



L'équipe se prépare maintenant à lancer la campagne d'essais en vol sur le banc d'essai dédié au Boeing 747 de Rolls-Royce à Tucson, en Arizona, qui débutera dans le courant de l'année.



Le Pearl 10X est le dernier membre de la famille de moteurs Pearl et le premier moteur Rolls-Royce à équiper un avion d'affaires Dassault, le Falcon 10X.



Phillip Zeller, vice-président senior de Rolls-Royce, a déclaré : 'La combinaison d'une puissance très efficace et de performances environnementales exceptionnelles du Pearl 10X constitue une classe à part et permettra au Falcon 10X de Dassault d'établir de nouvelles normes sur le marché.'