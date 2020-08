Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : délaissé après ses pertes semestrielles Cercle Finance • 27/08/2020 à 09:50









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce dévisse de 7% à Londres, après la publication par le motoriste britannique d'une perte avant impôts sous-jacente de 3,2 milliards de livres sterling au titre des six premiers mois de 2020, ainsi que d'une perte opérationnelle sous-jacente de 1,7 milliard. Cette perte intègre des charges exceptionnelles pour 1,2 milliard en aéronautique civile, largement liées à la Covid-19. A 5,6 milliards de livres, ses revenus sous-jacents se sont contractés de 24%, tandis que le free cash-flow s'est montré négatif de 2,8 milliards. Pour l'ensemble de 2020, Rolls-Royce anticipe une contraction de 25 à 30% de ses revenus sous-jacents, ainsi qu'un free cash-flow négatif de l'ordre de quatre milliards de livres, reflétant notamment l'effet de la Covid-19 sur les heures de vols des moteurs d'avions.

