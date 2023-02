Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: dans le vert sur un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 13:10









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce avance de plus de 1% à Londres avec le soutien de propos d'Oddo BHF qui relève son opinion de 'sous-performance' à 'neutre' sur le titre du motoriste britannique, tout en rehaussant son objectif de cours de 90 à 160 pence.



Le bureau d'études fait toutefois encore part de 'quelques doutes concernant l'ampleur du changement que le nouveau management est prêt à mettre en oeuvre ainsi que la dépendance de la principale division à un seul programme (Trent XWB)'.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +0.62%