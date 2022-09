Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: création d'une coentreprise avec Air China information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 12:19









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce et Air China ont annoncé la création d'une coentreprise pour une nouvelle installation de maintenance, de réparation et de révision (MRO) à Beijing, en Chine.



La nouvelle installation, BAESL (Beijing Aero Engine Services Company), fournira un soutien MRO sur les moteurs d'avion Rolls-Royce Trent 700, Trent XWB-84 et Trent 1000. Air China a actuellement les trois types de moteurs dans sa flotte.



' L'installation offrira des services MRO à Air China ainsi qu'à nos autres compagnies aériennes clientes basées en Grande Chine et au-delà. Aujourd'hui, Rolls-Royce alimente 60% de la flotte chinoise de gros-porteurs, alimentant plus de 550 avions en service ou en commande ' indique le groupe.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +3.44%