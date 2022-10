Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: coopère avec Sowitec pour de l'énergie propre information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 10:44









(CercleFinance.com) - La division Power Systems de Rolls-Royce et Sowitec, spécialiste des projets d'énergie renouvelable, ont convenu de coopérer dans le but de fournir des projets power-to-X d'une capacité d'électrolyse totale pouvant atteindre 500 mégawatts d'ici 2028.



Les centrales utiliseront des sources d'énergie renouvelables pour générer de l'énergie électrique qui sera utilisée pour produire de l'hydrogène avec des électrolyseurs mtu.



Cet hydrogène vert peut être utilisé comme carburant pour les piles à combustible, les moteurs à hydrogène, pour produire des matières industrielles ou des e-carburants durables.



' Avec nos technologies de mtu et grâce à la coopération avec Sowitec, nous allon conduire avec succès l'expansion des usines Power-to-X ', explique Andreas Görtz, président de la division Sustainable Power Solutions chez Rolls-Royce Power Systems.



' Nous poursuivons la vision d'un approvisionnement énergétique mondial basé sur les énergies renouvelables et permettant l'accès à une énergie propre et abordable ', ajoute Frank Hummel, directeur général de Sowitec Group.





