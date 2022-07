Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: contrat TotalCare pour Norse Atlantic Airways information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 13:04









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que Norse Atlantic Airways a signé un accord de services TotalCare pour sa flotte de 15 Boeing 787 Dreamliner équipés de moteurs Trent 1000.



En choisissant l'option de maintenance TotalCare, Norse Atlantic Airways a choisi de transférer la gestion de la maintenance des moteurs, ainsi que les risques et les coûts associés, à Rolls-Royce.



Norse Atlantic Airways rejoint un grand nombre d'autres clients Rolls-Royce qui ont également choisi TotalCare - actuellement, environ 90 % des compagnies aériennes font ce choix lors de l'achat de moteurs Trent.





