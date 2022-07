Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: contrat TotalCare avec ITA Airways information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 12:54









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce fait savoir aujourd'hui que la compagnie aérienne italienne Italia Trasporto Aereo (ITA) Airways a signé un accord de service TotalCare pour les moteurs Rolls-Royce Trent XWB qui propulseront ses six Airbus A350-900.



L'accord est le premier à être signé entre Rolls-Royce et ITA Airways. La compagnie profitera des services de maintenance prédictive sur sa nouvelle flotte pour les douze prochaines années.



En tant qu'offre de service phare de Rolls-Royce, TotalCare couvre la réparation et la révision hors aile et est conçu pour fournir une certitude opérationnelle aux clients en transférant le temps passé sur l'aile et le risque de coût de maintenance à Rolls-Royce.







Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE -1.26%