Rolls-Royce: contrat TotalCare avec China Eastern Airlines

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que la compagnie China Eastern Airlines a signé un accord de service TotalCare Life pour 10 avions A330 équipés de moteurs Trent 700, pour une durée d'au moins cinq ans.



Ce contrat permettra à China Eastern Airlines de bénéficier de services après-vente et d'un support opérationnel très complets, assure le motoriste britannique.



Les moteurs Rolls-Royce Trent 700 équipent actuellement plus de 50 Airbus A330 en service de China Eastern.



En tant qu'offre de service phare de Rolls-Royce, TotalCare couvre la réparation et la révision hors aile. L'offre est conçue pour fournir une assistance opérationnelle et une certitude des coûts de maintenance aux clients en transférant le temps et le risque de coût de maintenance à Rolls-Royce.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +3.21%