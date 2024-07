Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: contrat pour un microréacteur nucléaire spatial information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir obtenu un financement de 4,8 millions de livres sterling de l'Agence spatiale britannique afin de développer sa technologie de microréacteur nucléaire spatial.



Ce projet, dont le coût total est de 9,1 millions de livres sterling, vise à améliorer le niveau de préparation technologique du réacteur pour une future démonstration en vol spatial.



Ce microréacteur vise à fournir une énergie fiable pour l'exploration et les efforts scientifiques à long terme sur la Lune et dans l'espace. Une démonstration de vol est prévue d'ici la fin de la décennie.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 443,80 GBX LSE -0,52%