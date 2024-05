Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: contrat lié à l'expansion du site de Raynesway information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a annoncé aujourd'hui que Balfour Beatty, un groupe international d'infrastructures, sera son partenaire de construction pour l'expansion de son site de Raynesway.



Cette expansion fait suite à la décision de doubler la taille du site des sous-marins à Derby l'année dernière pour répondre à la demande croissante de la Royal Navy, suite à l'annonce de l'accord 'AUKUS'.



L'Australie s'est engagée à investir 2,4 milliards de livres sterling sur dix ans dans le programme SSN-AUKUS du Royaume-Uni, contribuant ainsi à l'infrastructure des sous-marins de Rolls-Royce et aux coûts de conception des bateaux.



Balfour Beatty sera chargé de construire les nouvelles installations ainsi que l'infrastructure du site.





