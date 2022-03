Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: contrat de 105 M£ avec la Royal Air Force information fournie par Cercle Finance • 31/03/2022 à 10:21









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a annoncé hier soir la conclusion d'un contrat de 11 ans et 105 millions de livres sterling avec le ministère britannique de la Défense.



Le contrat porte sur la maintenance, les réparations et les révisions de deux versions du moteur Adour propulsant l'avion d'entraînement Hawk de la Royal Air Force (RAF), un appareil sur lequel vole également l'équipe de voltige de la RAF - les Red Arrows.



'L'accord nous permettra de maximiser la disponibilité et la prise en charge du moteur Adour pour notre client', assure Rolls-Royce.



Le moteur Adour a été co-développé par Rolls-Royce et Safran.





