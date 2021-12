Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : contrat avec un chantier naval au Brésil information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 11:36









(CercleFinance.com) - La société Rolls-Royce annonce qu'elle va fournir huit moteurs 16V 4000 M63 mtu au chantier naval brésilien Rio Maguari. D'une puissance de 2 000 kW, les moteurs sont destinés à propulser quatre nouveaux remorqueurs que Rio Maguari construit pour Svitzer, la principale compagnie maritime de remorqueurs. Les moteurs seront livrés d'ici mai 2022. Rolls-Royce précise que près de 20% des remorqueurs brésiliens sont propulsés par un de ses mtu.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE -0.32%