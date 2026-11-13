Rolls-Royce confirme ses objectifs et accélère les rachats d'actions

Le motoriste britannique annonce un nouveau programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de livres sterling, qui sera achevé d'ici au 25 février 2027. Il confirme également ses perspectives annuelles, soutenu par la bonne tenue de ses activités.

Rolls-Royce confirme viser un bénéfice opérationnel sous-jacent compris entre 4,7 et 4,9 milliards de livres sterling, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible de 3,8 à 4 MdsGBP en 2026. Le groupe prévoit également de réexaminer ses objectifs à moyen terme lors de la publication de ses résultats annuels, en février prochain.

Dans l'aéronautique civile, le carnet de commandes atteint environ 2 500 moteurs de grande taille. Le nombre d'heures de vol de ces moteurs a progressé de 4% sur les 10 premiers mois de l'année, à 114% de son niveau de 2019.

La division Power Systems affiche une hausse de 62% de ses prises de commandes sur les 9 premiers mois, portant son carnet à un record de 8,6 MdsGBP, notamment grâce à la demande des centres de données.

Fort de ces performances, Rolls-Royce accélère le calendrier de ses rachats d'actions. Alors que son programme de 2,5 MdsGBP prévu pour 2026 est désormais pratiquement achevé, le groupe lance une nouvelle tranche de 1,5 MdGBP, qui sera finalisée d'ici à la publication de ses résultats annuels, le 25 février 2027. Cette opération s'inscrit dans l'enveloppe globale, inchangée, de 7 à 9 MdsGBP de rachats d'actions programmés entre 2026 et 2028.