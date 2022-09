Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: conclut la vente d'ITP Aero pour environ 1,8MdE information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 16:45









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce la finalisation de la vente d'ITP Aero à un consortium d'investisseurs dirigé par Bain Capital Private Equity, pour une valeur d'entreprise d'environ 1,8 milliard d'euros.



La finalisation de la transaction fait suite à l'annonce, le 3 août 2022, de l'approbation de la transaction par le gouvernement espagnol.



Le produit de la vente s'est élevé à 1,6 milliard d'euros. En outre, un dividende de 0,1 milliard d'euros a été versé peu avant la finalisation.



Le produit de la vente sera utilisé par Rolls Royce pour réduire sa dette avec le remboursement immédiat du prêt de 2 milliards de livres sterling, qui est soutenu par une garantie de 80 % de UK Export Finance.



La vente d'ITP Aero complète le programme de cession annoncé le 27 août 2020.



ITP Aero restera un fournisseur et un partenaire stratégique clé pour Rolls-Royce dans le cadre des programmes de l'aérospatiale civile et de la défense.





