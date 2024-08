Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: commence les essais du moteur F130 pour le B-52 information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 16:41









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a annoncé le début des essais sur le moteur F130 à Indianapolis, une nouvelle étape vers la livraison du B-52J Stratofortress de l'armée de l'air américaine.



Rolls-Royce a terminé également avec succès cette semaine les tests rapides de Twin Pod. Les essais à la NASA Stennis ont marqué la première fois que les moteurs F130 ont été testés dans la configuration à double pod de l'avion B-52.



Les essais à la NASA Stennis ont joué un rôle clé dans l'atteinte des objectifs initiaux et la livraison au rythme défini par l'armée de l'air.



Candice Bineyard, directrice, Cycle de vie et programmes navals - Défense, a déclaré : Nous sommes ravis de franchir la prochaine étape du programme avec les essais du F130 au niveau de la mer à Indianapolis. À ce jour, notre programme d'essais a confirmé nos prévisions et nous a permis de rester sur la bonne voie pour livrer ce contrat pour l'armée de l'air'.





