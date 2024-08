Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: commande de 60 moteurs Trent 7000 information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 16:19









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que Cathay Pacific a passé une commande de 60 moteurs Trent 7000 qui équiperont 30 Airbus A330-900. La compagnie aérienne a signé également un accord de service TotalCare qui couvrira la flotte.



'Cette offre de servive est soutenue par les données fournies par le système avancé de surveillance de l'état du moteur de Rolls-Royce, qui permet aux clients d'accroître la disponibilité, la fiabilité et l'efficacité opérationnelles' indique le groupe.



Ewen McDonald, Chief Customer Officer, Rolls-Royce - Civil Aerospace, a déclaré : Le Trent 7000, associé à TotalCare, est une proposition convaincante pour les compagnies aériennes clientes et cette commande témoigne d'une grande confiance dans la combinaison Trent 7000/A330neo'.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 479,20 GBX LSE +2,28%