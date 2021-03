Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : collaboration clé avec Vertical Aerospace Cercle Finance • 09/03/2021 à 11:47









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que sa 'technologie révolutionnaire' va équiper l'appareil de mobilité aérienne urbaine (UAM) de Vertical Aerospace : un système d'alimentation électrique Rolls-Royce sera intégré dans ce véhicule à décollage et atterrissage vertical tout électrique (eVTOL), capable de transporter jusqu'à quatre passagers sur près de 200km et à plus de 300km/h, et qui pourrait être certifié dès 2024. Vertical Aerospace est une collaboration clé pour Rolls-Royce Electrical: il s'agit en effet du premier accord commercial du constructeur britannique sur le marché des UAM. Environ 150 ingénieurs Rolls-Royce basés dans des pays comme la Hongrie, l'Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni travailleront avec l'équipe de Vertical Aerospace sur le développement de l'avion qui vise à être l'un des premiers eVTOL certifiés au monde.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE -1.03%