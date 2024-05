Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: choisi pour motoriser un destroyer japonais information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir été sélectionné la Force maritime d'autodéfense japonaise (JMSDF) pour équiper le destroyer ASEV de la marine nippone d'une propulsion hybride électromécanique via deux turbines MT30.



Selon le motoriste britannique, le MT30 offre une haute densité de puissance, nécessitant peu de maintenance, et permet ainsi de réduction des équipages.



Le MT30 est déjà utilisé dans diverses applications navales mondiales et vise à devenir le moteur principal dans le Pacifique au cours de la prochaine décennie.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 449.50 GBX LSE +0.56%