Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : choisi par l'US Navy pour ses groupes mtu Cercle Finance • 11/05/2021 à 15:40









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir été sélectionné par la marine américaine pour fournir des groupes propulseurs mtu dans le cadre de la première phase du programme de frégate de classe Constellation. Un premier contrat prévoit la fourniture de quatre moteurs mtu d'une puissance unitaire de 3000 kWe à 1800 tr/min, pour un premier bâtiment dont la construction est prévue cette années. La frégate en question, la FFG-62, est un navire de guerre multi-missions conçu pour mener des guerres aériennes, anti-sous-marines, de surface et électroniques, en plus des opérations d'information. Les MTU sont basés sur le moteur mtu 20V 4000 M53B et fournissent une puissance totale de 12 MW pour la propulsion et l'alimentation de bord. Dix autres navires pourraient suivre dans le cadre d'une seconde phase du programme, ajoute Rolls-Royce.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +1.16%