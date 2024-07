Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: certification hydrogène pour les mtu série 4000 information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 16:17









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a reçu la certification de compatibilité à l'hydrogène pour ses moteurs à gaz mtu Série 4000 FNER/FV de la part de TÜV Süd.



Cette certification confirme que les moteurs peuvent fonctionner avec un mélange d'hydrogène allant jusqu'à 25%.



Rolls-Royce précise que le premier MW issus d'un mtu 100% hydrogène sera livré 'ans les prochains mois'.



En utilisant de l'hydrogène vert, ces moteurs fonctionneront sans émissions de CO2, respectant les normes strictes de l'UE sans traitement des gaz d'échappement.



Le premier projet d'installation de moteurs fonctionnant à 100 % d'hydrogène est prévu pour 2025 à Duisburg, en Allemagne. Rolls-Royce travaille également sur des moteurs à hydrogène de nouvelle génération, capables de produire autant d'énergie que les moteurs au gaz naturel actuels.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 454,10 GBX LSE -0,02%