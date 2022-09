Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: certification EASA pour le moteur Pearl 700 information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 11:13









(CercleFinance.com) - Rolls Royce annonce que son moteur Pearl 700, qui équipe plusieurs avions d'affaires, a reçu la certification officielle de l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (EASA).



Développé au Centre d'excellence Rolls-Royce pour les moteurs d'aviation d'affaires à Dahlewitz, en Allemagne, ce réacteur a été conçu sur mesure pour propulser deux des derniers produits de Gulfstream, leur permettant d'effectuer des missions à très longue portée en s'approchant d'une vitesse supersonique (Mach 0,925).



'Au cours du programme d'essais complet, le moteur a démontré des performances exceptionnelles en fonctionnement au niveau de la mer et dans des conditions d'altitude, à la fois avec du carburéacteur conventionnel et du carburant d'aviation 100 % durable (SAF)', assure le motoriste.



Rolls-Royce précise que le Pearl 700 combine le coeur du moteur Advance2 avec un tout nouveau système basse pression, 'ce qui entraîne une augmentation de 8 % de la poussée au décollage'. De plus, 'le moteur offre une efficacité supérieure de cinq pour cent, tout en conservant ses performances de pointe en matière de faible bruit et d'émissions'.





