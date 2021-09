Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : cède ses 23,1% d'AirTanker Holdings information fournie par Cercle Finance • 13/09/2021 à 10:17









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce aujourd'hui un accord portant sur la vente de 23,1% d'AirTanker Holdings Limited à Equitix Investment Management Limited, pour un produit de 189 millions de livres sterling qui servira à réduire sa dette nette. AirTanker Holdings Limited, une joint-venture avec Airbus, Babcock et Thales, possède 14 A330-200 Voyager propulsés par des moteurs Trent 772B, un dérivé du moteur Trent 700. ' Cette flotte est exploitée par AirTanker Services Limited, dont nous continuerons d'être actionnaire à 23,5%. Nous continuerons également à assurer l'entretien et la maintenance de la flotte de moteurs Rolls-Royce qui propulsent l'avion Voyager pour soutenir la Royal Air Force', précise Rolls-Royce. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2022, sous réserve des approbations réglementaires. 'La vente de notre participation dans AirTanker Holdings est une autre étape importante vers la réalisation de l'objectif de notre groupe de générer au moins 2 milliards de livres sterling à partir des cessions, comme annoncé l'année dernière, pour aider à reconstruire le bilan de notre groupe', a commenté Tom Bell, président de Rolls-Royce Defence.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +0.26%