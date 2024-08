Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: cède l'activité moteurs < 480 kW à Deutz AG information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 12:05









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir finalisé la vente de l'activité de moteurs de gamme inférieure de Rolls-Royce Power Systems AG à Deutz AG.



Cette vente fait suite à l'annonce le 13 décembre 2023 d'un accord de principe et le prix de vente se situe 'dans la fourchette haute de plusieurs millions d'euros', dixit le motoriste britannique.



'Nous transmettons une bonne entreprise, une excellente clientèle et une équipe solide', souligne Joerg Stratmann, directeur de Rolls-Royce Power Systems.



À la suite de la transaction, Deutz reprendra la distribution de la série mtu Classic dans la gamme de puissance inférieure et des séries de moteurs mtu 1000 à 1500, qui sont basées sur trois plateformes de moteurs Daimler Truck.



Ces moteurs sont de la catégorie de cylindrée de 5 à 16 litres avec une puissance allant jusqu'à 480 kW et sont utilisés dans diverses applications hors route, principalement dans l'agriculture et la construction.



Power Systems continuera à utiliser des moteurs basés sur la technologie Daimler Truck pour alimenter les véhicules ferroviaires et militaires terrestres, ainsi que pour la production d'électricité.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 497,35 GBX LSE +10,62%