Rolls-Royce: BPA semestriel en hausse de 82%

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce publie un CA courant de 8182 M£ au titre du 1er semestre, en hausse de 17% par rapport à la même période un an plus tôt (6950 M£).



Le bénéfice d'exploitation sous-jacent ressort à 1149 M£, contre 673 M£ un an plus tôt à la même période.



Le bénéfice courant avant impôts a pratiquement doublé : il ressort à 1035 M£ (vs 524 M£ précédemment) laissant apparaître un BPA courant de 8,95£ sur le semestre contre 4,9£ douze mois plus tôt.



Quant au FCF, il a triplé en douze mois, passant de 356 à 1158 M£.



'Ces résultats et notre résilience financière accrue nous donnent la confiance nécessaire pour relever nos prévisions pour 2024 et rétablir les distributions aux actionnaires au titre des résultats de l'exercice 2024', a déclaré Tufan Erginbilgic, le directeur général.



Pour 2024, Rolls-Royce cible désormais un bénéfice opérationnel courant de 2,1 à 2,3 Mds£ (vs de 1,7 à 2 Mds£ précédemment) et un FCF compris entre 2,1 et 2,2 Mds£ (vs de 1,7 à 1,8 Md£ précédemment).





