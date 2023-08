Rolls-Royce: bien orienté, l'avis de deux analystes information fournie par Cercle Finance • 09/08/2023 à 14:33

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce gagne 1% aujourd'hui et s'arroge près de 14% sur la semaine, après l'annonce de résultats semestriels très positifs. Le motoriste britannique a en effet enregistré un bénéfice courant avant impôts de 524 M£, loin de la perte de 111 M£ du 1er semestre 2022.



Depuis le début de l'année, le motoriste britannique signe une hausse spectaculaire de près de 128%.



Dans ce contexte, Jefferies a réaffirmé hier sa recommandation 'achat' sur le titre -par ailleurs sa valeur favorite dans le secteur - avec un objectif de cours porté de 210 à 310 pence, reflétant l'adoption de son scénario optimiste précédent comme nouveau scénario de base pour le motoriste.



'Les résultats du premier semestre ont prouvé que notre scénario de ciel bleu pour Rolls-Royce était trop conservateur, avec une marge de 12,5% déjà atteinte dans le secteur civil', pointe le broker dans le résumé de sa note.



'Avec davantage à provenir des volumes dans l'après-marché et des économies de coûts potentielles', Jefferies s'attend désormais à une marge dans le secteur civil de plus de 15% en 2025, et de 12,4% au niveau de l'ensemble du groupe.



De son côté, Oddo BHF reste 'neutre' sur le titre Rolls-Royce avec un objectif de cours relevé de 160 à 230 pence.



Le bureau d'analyses indique que la société conserve une fourchette d'heures de vol (EFH) de moteurs à forte puissance comprise entre 80% et 90% du niveau de 2019 sur l'année fiscale 2023, notamment grâce à la réouverture plus rapide qu'attendu de la Chine.



Par conséquent, Oddo BHF relève ses estimations d'EFH à 92% de 2019 en 2023 (vs 90% précédemment) pour ensuite atteindre environ 103% en 2024, 110% en 2025 et 115% en 2026.



L'analyste table par ailleurs sur un upside à court terme de la division Power System, estimant que le segment devrait ressentir, le double effet d'un meilleur pricing et de l'intervention du nouveau management sur les dépenses et les investissements.



Dans ce contexte, le broker relève respectivement ses BPA de 53.1% / 26.7% / 17.2% sur les années fiscales 2023 / 2024 / 2025.