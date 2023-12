Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: bien orienté avec un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 15:35









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce gagne près de 2% et surperforme ainsi la tendance à Londres, sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours porté de 230 à 350 pence.



Le bureau d'études juge que sur la base de ses nouvelles estimations pour le motoriste britannique, la valorisation est encore largement attrayante. 'La nouvelle équipe de management apparait clairement déterminée à exécuter son plan', poursuit-il.





