Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : bien orienté après ses résultats annuels Cercle Finance • 28/02/2020 à 10:07









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce grimpe de 3,1% à Londres, suite à la publication d'un profit opérationnel sous-jacent coeur en croissance d'un quart à 810 millions de livres pour 2019, pour des revenus sous-jacents coeur en croissance organique de 6% à près de 15,3 milliards. 'Nos efforts de restructuration gagnent de la vitesse avec des économies de coûts à un rythme de 269 millions de livres', souligne le directeur général Warren East, qui pointe aussi des livraisons de moteurs record et une bonne performance de l'après-marché. Le motoriste britannique anticipe un profit opérationnel sous-jacent en hausse d'environ 15% et au moins un milliard de livres de free cash-flow pour 2020, en excluant tout impact significatif du coronavirus.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +4.16%