Rolls-Royce : augmentation de capital confirmée

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a annoncé jeudi le lancement d'une augmentation de capital de deux milliards de livres entièrement souscrite en vue de renforcer sa trésorerie et d'assurer la conduite de sa stratégie sur le long terme. Les actions du motoriste britannique sont proposées sur la base de 10 pour trois, soit 32 pence par titre, ce qui fait apparaître une décote de 41,4% par rapport au cours de clôture d'hier, hors droits de souscription. Dans son communiqué, Rolls-Royce annonce également le lancement d'une émission obligataire d'au moins un milliard de livres, la mise en place d'une facilité de crédit de deux ans d'un milliard de livres ainsi qu'une garantie de 80% de la part de l'UKEF en vue du relèvement de deux à trois milliards de livres d'un prêt existant à cinq ans. 'Même si la visibilité sur l'activité aéronautique civile reste faible, ces opérations sont certainement de nature à redonner confiance aux investisseurs puisqu'elles permettent d'allonger l'horizon d'investissement', réagissent ce matin les analystes d'Odoo BHF. Pour le bureau d'études parisien, Rolls-Royce dispose désormais de la liquidité suffisante dans l'optique d'un scenario dégradé, avec une forte amélioration du bilan en vue si ses cessions se réalisent. L'action Rolls-Royce perdait 1,7% jeudi matin à la Bourse de Londres, la perspective d'une levée de fonds étant attendue depuis plusieurs semaines.

