Rolls-Royce : associé aux recherches sur le carburant durable Cercle Finance • 18/03/2021 à 16:40









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce s'être associé à Airbus, au centre de recherche allemand DLR et à Neste dans le cadre du projet pionnier 'Emission and Climate Impact of Alternative Fuels', examinant les effets du carburant d'aviation 100% durable (SAF) sur les émissions et les performances des avions. L'étude sera menée au sol ainsi que dans les airs, sur un Airbus A350-900 propulsé par des moteurs Rolls-Royce Trent XWB. Elle vise à s'assurer que le secteur de l'aviation est prêt pour une utilisation à grande échelle du SAF. Les essais en vol et au sol compareront notamment les émissions de 100% SAF à celles produites par le kérosène fossile et le kérosène fossile à faible teneur en soufre. Dans le cadre des ces tests, le SAF sera fourni par la société finlandaise de raffinage de pétrole Neste, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de carburant durable.

