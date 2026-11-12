 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rolls-Royce annonce £1,5 md de rachats d’actions avec la demande de moteurs
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 08:54

Ajouter Boursorama à vos sources

Rolls-Royce a annoncé jeudi que son carnet de commandes de gros moteurs s'élevait désormais à environ 2.500 unités, le groupe faisant état d'une forte demande dans ses secteurs d'aéronautique civile et de défense et réaffirmant par ailleurs ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice.

Rolls-Royce a déclaré que ces résultats renforçaient sa confiance dans ses prévisions annuelles, qui tablent sur un résultat d'exploitation sous-jacent compris entre 4,7 et 4,9 milliards de livres sterling (entre 5,6 et 5,8 milliards d'euros) et et un flux de trésorerie disponible compris entre 3,8 et 4,0 milliards de livres sterling.

Le groupe est en passe de finaliser un important contrat pluriannuel portant sur la fourniture de moteurs de secours à un "hyperscaler", parallèlement à un accord-cadre s'étendant jusqu'en 2031.

Rolls-Royce a annoncé un programme intermédiaire de rachat d’actions d’un montant de 1,5 milliard de livres sterling.

Les heures de vol des gros moteurs (EFH) ont progressé de 4% en glissement annuel au cours des 10 premiers mois de 2026, atteignant 114% des niveaux de 2019.

Dans le secteur "Power Systems", le groupe britannique a continué d’enregistrer une forte croissance de ses commandes et de son chiffre d’affaires.

(Paul Sandle; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

Dividendes
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ROLLS-ROYCE HLDG
1 371,300 GBX LSE +2,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
92,95 +0,53%
CAC 40
8 392,09 +0,71%
SOITEC
106,35 -1,85%
2CRSI
18,3 -2,45%
ADOCIA
4,26 -2,74%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank