Rolls-Royce annonce £1,5 md de rachats d’actions avec la demande de moteurs

Rolls-Royce a annoncé jeudi que son carnet de commandes de gros moteurs s'élevait désormais à environ 2.500 unités, le groupe faisant état d'une forte demande dans ses secteurs d'aéronautique civile et de défense et réaffirmant par ailleurs ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice.

Rolls-Royce a déclaré que ces résultats renforçaient sa confiance dans ses prévisions annuelles, qui tablent sur un résultat d'exploitation sous-jacent compris entre 4,7 et 4,9 milliards de livres sterling (entre 5,6 et 5,8 milliards d'euros) et et un flux de trésorerie disponible compris entre 3,8 et 4,0 milliards de livres sterling.

Le groupe est en passe de finaliser un important contrat pluriannuel portant sur la fourniture de moteurs de secours à un "hyperscaler", parallèlement à un accord-cadre s'étendant jusqu'en 2031.

Rolls-Royce a annoncé un programme intermédiaire de rachat d’actions d’un montant de 1,5 milliard de livres sterling.

Les heures de vol des gros moteurs (EFH) ont progressé de 4% en glissement annuel au cours des 10 premiers mois de 2026, atteignant 114% des niveaux de 2019.

Dans le secteur "Power Systems", le groupe britannique a continué d’enregistrer une forte croissance de ses commandes et de son chiffre d’affaires.

(Paul Sandle; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)