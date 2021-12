Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : améliore le cycle de vie de ses moteurs mtu information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 09:47









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir porté à 96 000 heures les temps de fonctionnement avant révision des moteurs mtu série 4000 (M05) de dernière génération destinés à la marine commerciale. Ils pourront ainsi fonctionner jusqu'à 25 ans avant de nécessiter une révision majeure, en fonction de la durée et de l'intensité d'utilisation, soit sept ans de plus que ce qui était précédemment recommandé. Selon Rolls-Royce, ceci est rendu possible par l'analyse des données de dizaines de milliers d'ensembles de moteurs réels, permettant de prédire avec précision les temps de fonctionnement des moteurs et des composants.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +3.00%