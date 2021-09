Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : Airlink prolonge son contrat TotalCare information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 15:22









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que la compagnie sud-africaine Airlink a signé un nouvel accord de service TotalCare portant sur les moteurs AE3007 équipant sa flotte d'appareils Embraer ERJ135. Couvrant 28 appareils, cet accord constitue une extension du service TotalCare pour 10 années supplémentaires et, selon Rolls Royce, illustre la volonté de la compagnie de maximiser la disponibilité de ses avions. ' Notre partenariat avec Airlink remonte à 2001 et cette extension de TotalCare témoigne de notre solide relation de travail et de notre confiance mutuelle ', a déclaré Stewart Evans, vice-président de Rolls-Royce en charge des clients Europe, Moyen-Orient et Afrique. Pour rappel, TotalCare est un service de maintenance intégrée et de surveillance des moteurs assuré par Rolls-Royce s'articulant notamment autour de technologies de maintenance prédictive.

