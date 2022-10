Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: accord avec Neste autour du carburant durable information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 16:17









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir signé un protocole d'accord avec Neste afin de bâtir un partenariat stratégique portant sur la mise en oeuvre de carburants durables pour les moteurs diesel.



Les deux entreprises estiment en effet que les carburants durables joueront un rôle clé dans les émissions de gaz à effet de serre dans les applications hors route.



Les partenaires comptent promouvoir l'utilisation des moteurs à combustion interne existants pour les carburants durables ; faire progresser la transition des combustibles fossiles vers des combustibles durables ; partager des connaissances sur le diesel renouvelable de haute qualité (HVO).



' Nous nous sommes engagés à réaligner notre portefeuille de produits mtu afin que d'ici 2030, les carburants durables et les nouvelles technologies mtu réduisent les émissions de gaz à effet de serre de 35 % par rapport à 2019 ', explique Tobias Ostermaier, président de Stationary Power Solutions, chez Rolls-Royce Power Systems.



' Cet objectif à court terme joue un rôle important en aidant l'ensemble de Rolls-Royce à réaliser ses ambitions nettes zéro. Notre accord avec Neste, le premier producteur mondial de diesel renouvelable, nous aidera à atteindre nos objectifs et ceux de nos clients ', conclut-il.







