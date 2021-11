Rolls-Royce : accord avec Etihad Airways sur la décarbonation

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a annoncé hier la signature d'un accord avec Etihad Airways visant à décarboner le transport aérien via le développement d'une aviation durable dans le cadre du programme stratégique plus large de développement durable d'Etihad.

L'accord entre Rolls-Royce et Etihad Airways vise notamment l'application de technologies d'électrification et de systèmes hybrides, ainsi que l'utilisation de moteurs électriques pour les avions de banlieue et le secteur émergent de la mobilité aérienne urbaine (UAM).

Rolls-Royce et Etihad travailleront aux côtés de partenaires, dont Airbus, pour tester et appliquer de nouvelles solutions technologiques et développements en matière de développement durable à la flotte entrante d'A350 d'Etihad, dirigée par l'avion phare Sustainability50.