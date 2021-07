Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : accord avec Cavendish Nuclear autour du SMR Cercle Finance • 08/07/2021 à 15:04









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord avec Cavendish Nuclear afin d'explorer les opportunités de coopération sur le programme Rolls-Royce SMR. Les deux parties vont travailler ensemble afin d'identifier et développer les rôles que Cavendish Nuclear pourrait jouer dans le cadre de ce programme, qu'il s'agisse des aspects de conception, d'autorisation, de fabrication ou encore de livraison de la petite centrale nucléaire modulaire (SMR) de Rolls-Royce. Cavendish pourrait aussi apporter ses capacités en matière de conception technique, de validation et vérification ou encore de fourniture d'installations et de capacités de fabrication, indique Rolls-Royce.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE -1.52%