Rolls-Royce: accord avec CATL autour des produits TENER

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce et CATL ont signé un accord stratégique pour lancer la gamme de produits TENER de CATL dans l'UE et au Royaume-Uni, visant à renforcer leur capacité à réaliser des projets de stockage d'énergie par batteries à grande échelle.



Rolls-Royce a déjà commencé à proposer ces produits, connus pour leur sécurité et efficacité, dans sa solution mtu EnergyPack QG. Le partenariat inclut le développement de nouveaux produits intelligents.



Les systèmes de stockage d'énergie permettent l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux, augmentant leur stabilité. Rolls-Royce et CATL collaborent sur plus de 10 GWh de capacité de stockage.







Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 471,10 GBX LSE +0,68%