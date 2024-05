Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce:accompagne Encavis dans le stockage par batterie information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 14:25









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce fournir à Encavis - producteur d'électricité basé à Hambourg - un système de stockage sur batterie à grande échelle via des batteries mtu d'une puissance de 12 mégawatts et d'une capacité de stockage de 24 mégawattheures.



Le système de batteries aidera Encavis à commercialiser l'énergie électrique produite par les parcs éoliens et solaires allemands, en permettant d'équilibrer les variations de la production et en augmentant la sécurité d'approvisionnement.



Concrètement, la commande porte sur un système de stockage mtu EnergyPack QG à grande échelle avec un total de 72 armoires de batteries ainsi que la plate-forme de contrôle intelligente mtu EnergetIQ, qui garantit 'des performances et une flexibilité optimales', selon Rolls-Royce.



Rolls-Royce fournira et installera ce système pour une mise en service au 1er trimestre 2025 puis en assurera la maintenant pour les 10 années suivantes.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +1.34%