Rolls-Royce: 1er vol transatlantique avec uniquement du SAF

Cercle Finance • 16/12/2022 à 17:28









(CercleFinance.com) - Le premier vol transatlantique en utilisant uniquement du carburant aviation durable (SAF) décollera de Londres en 2023, propulsé par le Rolls-Royce Trent 1000.



Le tout premier vol transatlantique 'net zéro' décollera du Royaume-Uni l'année prochaine, Virgin Atlantic ayant reçu un financement du gouvernement pour traverser l'océan en utilisant uniquement du carburant aviation durable (SAF).



Un Boeing 787 de Virgin Atlantic, propulsé par des moteurs Rolls-Royce Trent 1000, décollera de l'aéroport Heathrow de Londres pour rejoindre l'aéroport John F. Kennedy de New York.



En remplaçant entièrement le kérosène, le SAF peut réduire les émissions de carbone sur le cycle de vie de plus de 70 % par rapport au carburant fossile conventionnel. Ce vol devrait être alimenté par du SAF fabriqué principalement à partir d'huiles et de graisses usagées, comme l'huile de cuisson usagée.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE -1.89%