Rolls-Royce: 1,8 milliard de dollars de contrats militaires 06/09/2022 à 10:35

(CercleFinance.com) - Le ministère américain de la Défense a attribué deux contrats, d'une valeur de plus de 1,8 milliard de dollars sur les cinq prochaines années, à Rolls-Royce pour l'entretien des moteurs des avions de l'US Navy et du Marine Corps.



Le premier contrat comprend la maintenance intermédiaire au niveau du dépôt et le soutien logistique pour plus de 200 moteurs Rolls-Royce F405 qui équipent les avions d'entraînement T-45 de la marine américaine.



L'autre contrat comprend des services de réparation de moteurs au niveau du dépôt pour les turbopropulseurs Rolls-Royce équipant les avions de transport aéroportuaire utilisés par le corps des Marines des États-Unis et le gouvernement du Koweït.



Toutes les branches des forces armées américaines utilisent des avions équipés de moteurs Rolls-Royce. L'entreprise emploie 5 000 personnes à travers les États-Unis et a investi plus d'un milliard de dollars dans de nouvelles installations de fabrication, d'assemblage et de test en Amérique depuis 2015, offrant ainsi des capacités avancées de pointe.