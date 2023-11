Rolf Kjærgaard rejoint Jolt Capital en tant que conseiller stratégique

Rolf Kjærgaard a débuté en 1996 sa carrière au ministère du commerce danois. De 1999 à 2002 il a travaillé à la Commission européenne à la direction économie et finances. Il a rejoint le fonds souverain danois Vækstfonden en 2002 comme directeur de la recherche, avant de devenir senior vice-président (2005), directeur des investissements (2015), et d'en prendre la direction générale de 2019 à 2022.

(AOF) - Jolt Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement de croissance dans la deeptech européenne, annonce l’arrivée de Rolf Kjærgaard, ancien CEO du fonds souverain danois EIFO (ex-Vækstfonden), comme conseiller stratégique. Devenant la sixième personnalité à rejoindre le conseil stratégique de Jolt Capital, aux côtés notamment de Florence Parly ou de Viviane Reding, il vient apporter une expérience du financement des entreprises technologiques et son vaste réseau de contacts dans les pays du nord de l'Europe.

