Roku affiche un chiffre d'affaires trimestriel conforme aux estimations, les actions chutent

Roku ROKU.O a publié un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre conforme aux estimations de Wall Street, pénalisé par une concurrence acharnée et une réduction des dépenses publicitaires des clients, ce qui a fait chuter les actions de près de 7 % dans les échanges après la cloche.

Alors que les dépenses publicitaires se sont déplacées de la télévision traditionnelle vers le streaming, les annonceurs sont restés prudents avec leurs budgets dans un contexte d'incertitude économique, créant un environnement difficile pour les plateformes qui dépendent des revenus publicitaires.

Roku a également enregistré une baisse de 5 % du chiffre d'affaires de ses appareils au troisième trimestre.

L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,21 milliard de dollars au troisième trimestre, en hausse de 14 % par rapport à l'année précédente et conforme aux estimations, selon les données compilées par LSEG.