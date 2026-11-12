ROI-Wall Street résiste au marasme de l'IA. Qu'en est-il du choc Nvidia ? : McGeever

Voilà pour le risque de concentration à Wall Street.

Les valeurs liées à l’IA vacillent, et jeudi, le directeur général de Nvidia, Jensen Huang , a démissionné dans un contexte de scandale. La pression sur le secteur technologique ne devrait pas s’atténuer de sitôt. Pourtant, jusqu’à présent, le marché dans son ensemble résiste étonnamment bien. Cette résilience peut-elle perdurer?

Au cours du mois dernier, des vagues de ventes ont déferlé sur le secteur de l’intelligence artificielle. L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a subi sa deuxième plus forte baisse jamais enregistrée, avec un recul de 12 % le 5 novembre, à la suite des élections de mi-mandat aux États-Unis. À ce moment-là, l’indice avait perdu près de 40 % par rapport à son plus haut niveau atteint en juin.

Puis, lundi, on a appris que le conseil d’administration de Nvidia NVDA.O – le soleil du système solaire de l’IA – menait une enquête sur Huang au sujet d’une liaison extraconjugale avec une femme soupçonnée d’être une espionne chinoise. Après la révélation d’une autre liaison potentielle avec une employée de Nvidia, Huang a démissionné jeudi. L’action Nvidia .NVDA.O a chuté jusqu'à 14 % en début de séance, se situant ainsi à environ 40 % en dessous de son plus haut niveau du 6 octobre. Cela représente plus de 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière effacés en un peu plus d’un mois.

Pourtant, malgré tout cela, l’indice S&P 500 .SPX n’ est qu’à environ 3 % de son plus haut historique.

Cela ne devait pas se passer ainsi. Jamais auparavant le plus grand marché boursier du monde n’avait été aussi fortement concentré sur un groupe d’entreprises aussi restreint. Avant cette vague de ventes, environ la moitié de la capitalisation boursière totale du S&P 500 était représentée par quelques dizaines de titres liés aux technologies et à l’IA, Nvidia représentant à lui seul près de 8 %.

L’opinion généralement admise a longtemps été que si le secteur technologique s’effondrait, Wall Street s’effondrerait également. Mais cela ne s’est pas produit.

Nvidia share price slide

AMORTIR LE CHOC

L’« action moyenne » résiste en réalité plutôt bien. L’indice S&P 500 à pondération égale a atteint un niveau record la semaine dernière et affiche une hausse de près de 5 % depuis le 6 octobre. Il surperforme également l’indice de référence le plus suivi depuis le début de l’année, avec une progression de 16 % contre 11 % pour le S&P 500.

Cette résilience s’explique en grande partie par une rotation des investissements, les investisseurs s’étant tournés vers des secteurs plus défensifs et axés sur la valeur.

Cela n’a rien de surprenant, mais ce qui est remarquable, c’est que la concentration sans précédent des indices de référence dans le secteur technologique a peut-être en réalité contribué à faciliter la transition et à limiter le risque de baisse.

Comment cela se fait-il? C’est parce qu’un faible pourcentage de la capitalisation boursière des valeurs technologiques représente un pourcentage bien plus important par rapport à d’autres secteurs sous-représentés. Par exemple, si vous vendez 1 % à 2 % de vos positions dans l’IA, cela vous permettra de détenir des pourcentages bien plus importants dans les secteurs de la santé ou des biens de consommation de base.

Et c’est exactement ce qui se passe. Entre le 6 octobre, date à laquelle le S&P 500 a atteint son plus haut historique, et la clôture des marchés mercredi, sept des onze secteurs de l’indice ont affiché des rendements positifs, deux ont reculé de moins de 1 % et deux sont nettement dans le rouge. Les secteurs de la santé et des biens de consommation de base ont progressé respectivement de 13,1 % et 11,8 %, tandis que celui de la technologie a reculé de 13,7 %, selon Ryan Detrick et Sonu Varghese du Carson Group.

“La rotation est bien réelle. La rotation est le moteur d’un marché haussier, et ce passage de la croissance à la valeur a été l’une des principales raisons pour lesquelles le marché dans son ensemble ne s’est pas effondré”, a déclaré Detrick.

Rotation out of tech broadens US stock gains

LOIN D’ÊTRE HORS DE DANGER

Cela ne signifie pas pour autant que cette transition s’est faite sans heurts.

Les analystes actions de JPMorgan soulignent que le rythme du désendettement observé récemment, le dénouement des positions surchargées et les liquidations au sein des fonds d’actions et des fonds quantitatifs ont été d’une agressivité inhabituelle. Les stratégies de portefeuille “long” axées sur le momentum, qui consistent essentiellement à parier que les actions performantes continueront à surperformer, ont plongé de 11 % en octobre, leur pire mois jamais enregistré, ont-ils indiqué.

Pourtant, on pourrait également faire valoir qu’il s’agit là d’un assainissement salutaire du marché, une grande partie de la bulle ayant été éliminée à mesure que les valorisations des valeurs technologiques chutaient.

La psychologie des investisseurs a également changé. L’époque où toutes les nouvelles étaient de bonnes nouvelles est révolue. L’indicateur propriétaire de Goldman Sachs mesurant le sentiment et le positionnement des investisseurs est tombé à son plus bas niveau depuis avril 2025, lorsque les droits de douane instaurés par le président Donald Trump à l’occasion du “Jour de la Libération” avaient déclenché une vague de turbulences sur les marchés, qui s’était finalement avérée être le tremplin d’un rebond spectaculaire.

Il est loin d’être certain que cela se reproduise, du moins dans le secteur technologique. La controverse actuelle autour de Nvidia, l’incertitude politique entourant le nouveau Congrès américain et la perspective de nouvelles hausses des taux de la Réserve fédérale pourraient maintenir une pression importante sur le secteur de l’IA. La question est désormais de savoir si la rotation des titres pourra continuer à amortir le choc.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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