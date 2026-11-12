ROI-Une hausse des taux de 50 points de base ? La Fed de Warsh souffre d'un problème de communication : McGeever

Le mépris de Kevin Warsh, président de la Réserve fédérale, pour les “indications prospectives” est manifeste. Malheureusement, ce qui comble ce vide de communication est tout sauf cela.

Depuis qu’il a remplacé Jérôme Powell à la présidence de la Fed en mai, Warsh s’est donné pour mission de réformer en profondeur presque tous les aspects du fonctionnement de la banque centrale, qu’il s’agisse de réduire le nombre de réunions de politique monétaire par an ou de restructurer complètement son cadre décisionnel. Le manque de clarté dans les messages est devenu une caractéristique de cette Fed nouvelle formule, et non plus un simple défaut.

Warsh a à plusieurs reprises incité les marchés à ne pas accorder trop d’importance à des données isolées et a fait valoir que la Fed ne devait pas se lier à des prévisions.

Pourtant, c’est exactement le contraire que nous avons observé mardi à Londres de la part du gouverneur de la Fed, Christopher Waller . Il a déclaré qu’une hausse des taux de 50 points de base le mois prochain devrait être envisagée si la hausse mensuelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) sous-jacent (CPI) pour octobre, attendue hier, s’élevait à 0,3 % ou plus. Quelques heures plus tard, ce chiffre a été confirmé à 0,3 %.

Cette déclaration inattendue et belliciste de M. Waller a provoqué une forte hausse des rendements obligataires américains et laissé les investisseurs perplexes quant à la « fonction de réaction » réelle des décideurs politiques.

CPI monthly bar chart by item

“UNE POLITIQUE MONÉTAIRE INCOHÉRENTE”

Waller est considéré comme l’un des membres les plus influents du Comité fédéral de l’open market (FOMC), qui compte 19 membres. Et son parcours récent en matière de politique monétaire a mis en évidence les problèmes plus généraux liés à la communication de la Fed.

Il a voté contre les décisions du FOMC de maintenir les taux inchangés en juillet dernier, puis à nouveau en janvier, exprimant à chaque fois une opinion dissidente en faveur d’une baisse des taux de 25 points de base. Pas plus tard que le 20 mars, il déclarait: « Si le marché du travail continue d’afficher des signes de faiblesse, je recommencerais à plaider en faveur d’une baisse du taux directeur dans le courant de l’année. »

Passer de là à envisager une hausse d’un demi-point de pourcentage en à peine sept mois constitue un revirement de situation considérable. Pour replacer les choses dans leur contexte, si l'on exclut la campagne de resserrement de 2022-2023 destinée à lutter contre la flambée historique de l'inflation consécutive à la pandémie et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie , la Fed n'a relevé son taux directeur de 50 points de base qu'une seule fois au cours des 30 dernières années. C'était en mai 2000, une décision qui avait contribué à faire éclater la bulle Internet.

Certes, le rapport sur l’IPC d’octobre a montré que l’inflation est plus tenace que ne l’avaient prévu les responsables. Des mois de prix élevés de l’énergie semblent se répercuter sur l’ensemble de l’économie. Pourtant, le moment choisi par Waller pour ce revirement « hawkish » est étrange. Depuis que la Fed a laissé ses taux inchangés le 28 octobre, les cours du pétrole ont baissé de près de 20 %, les swaps d’inflation à un an sont retombés sous la barre des 2 %, et le boom de l’IA qui portait l’économie et Wall Street s’est essoufflé — le Nasdaq est en baisse de 6 %, et les valeurs des semi-conducteurs ont enregistré jeudi dernier leur deuxième plus forte chute de l’histoire.

“C’est difficile de comprendre quelle est sa ligne de conduite à ce stade”, explique Brent Donnelly, de Spectra Markets. “La Fed… est complètement désorientée en ce moment, car personne ne sait comment mener la politique monétaire face à un choc d’offre.”

DISPUTE FAMILIALE OU MESSAGES CONTRADICTOIRES?

Il existe bien sûr une autre façon d’envisager la situation.

Les déclarations inattendues de Waller sur l’inflation ne sont peut-être qu’une manifestation du débat animé qui a lieu autour de la table du FOMC, que Warsh qualifie avec chaleur de bonne vieille “dispute de famille”. Une grande diversité d’opinions parmi les décideurs politiques est saine et souhaitable.

Mais si cela conduit à des messages confus ou contradictoires, cela peut poser problème. Et c’est exactement ce que perçoivent les marchés.

Les signaux récents émis par d’autres responsables de la Fed, y compris des “faucons” comme la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, laissaient entrevoir une préférence pour un resserrement progressif — et non pour une hausse massive lors de la réunion suivant immédiatement une pause. En effet, à la fin de la semaine dernière, les marchés n’anticipaient même pas pleinement 50 points de base de hausses de taux pour le reste du cycle. Ils s’attendent désormais à 75 points de base.

Et si l’IPC sous-jacent d’octobre n’avait augmenté que de 0,246 % au lieu de 0,296 % et avait ainsi été arrondi à la baisse en dessous du seuil fixé par Waller? Le rendement des bons du Trésor à 2 ans aurait-il bondi de 20 points de base mardi, sa plus forte hausse depuis avril de l’année dernière? Les marchés des taux anticiperaient-ils trois hausses supplémentaires d’un quart de point au lieu de deux? Cela semble peu probable.

Accorder autant d’importance à des niveaux précis d’une donnée spécifique revient à faire danser le marché sur une tête d’épingle. Cela va également à l’encontre de la philosophie de Warsh selon laquelle la lutte contre l’inflation “ne repose pas sur une donnée isolée” et que “ce sont les tendances qui comptent le plus”.

Si tel était le cas, une hausse des taux de 25 points de base le mois dernier aurait été plus logique qu’une hausse de 50 points de base en décembre.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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