ROI-Pétrole à trois chiffres, fluctuations brutales du yen et un iPhone à 2 000 dollars : la semaine financière en cinq graphiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles des auteurs.)

par Anna Szymanski

Chaque vendredi, la rubrique « Reuters Open Interest » () et « ROI » () résument la semaine financière en cinq graphiques clés, mettant en lumière les principales tendances, les surprises et les mouvements passés inaperçus qui ont marqué les cinq derniers jours.

1. UN RETOUR À TROIS CHIFFRES

RON BOUSSO, chroniqueur énergie pour le ROI: Le Brent de référence LCOc1 a dépassé les 100 dollars le baril cette semaine, à la suite d’une nouvelle série d’attaques en représailles au Moyen-Orient, notamment la plus grande vague de frappes contre des pétroliers dans le Golfe depuis le début de la guerre avec l’Iran, il y a plus de six mois.

Cela soulève une question de plusieurs milliards de dollars: quelle quantité de pétrole passe réellement par le détroit d’Ormuz? La multiplication des passages « clandestins », signe que l’emprise de l’Iran sur cette voie navigable pourrait s’affaiblir, ainsi que les estimations contradictoires de l’administration Trump ont fait de l’incertitude elle-même un facteur fondamental du marché.

Il en résulte une prime de risque géopolitique persistante qui devrait rester intégrée aux prix de l’énergie pendant des mois.

2. L’INFLATION À TOUT VA

JAMIE MCGEEVER, chroniqueur chez ROI Markets: L'inflation américaine dépasse l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale depuis si longtemps que l'on pourrait pardonner aux consommateurs et aux entreprises de penser que la Fed considère implicitement que 3 % est le nouveau 2 %. Certains éléments indiquent que c'est déjà le cas: les perspectives à cinq ans issues de l'enquête de l'université du Michigan sur les anticipations d'inflation des consommateurs ne sont pas descendues en dessous de 3 % depuis plus de deux ans.

Une inflation tenace pourrait contraindre la Fed à reprendre son cycle de resserrement monétaire dès la semaine prochaine, les chiffres de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, attendus vendredi, devant probablement jouer un rôle déterminant dans la décision de Kevin Warsh: relèvement des taux ou statu quo .

3. D'AUTRES MESURES À VENIR?

MIKE DOLAN, chroniqueur financier chez ROI Finance & Markets: La Banque centrale européenne a relevé jeudi son taux directeur d’un quart de point, le portant à 2,50 % — il s’agit de sa deuxième hausse de l’année, qui ramène le taux directeur réel, c’est-à-dire corrigé de l’inflation, en territoire positif.

Les marchés monétaires européens anticipent toujours deux nouvelles hausses de taux au cours des 12 prochains mois. Tout en refusant de donner davantage d’indications sur la suite des événements, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, n’a pas vraiment fait en sorte de dissuader les investisseurs de penser que les anticipations du marché sont justifiées.

4. LE YEN AUJOURD’HUI

JAMIE MCGEEVER, chroniqueur chez ROI Markets: Le yen s'est apprécié cette semaine pour atteindre son plus haut niveau depuis sept mois face au dollar américain, porté par les anticipations d'un resserrement plus rapide de la politique monétaire de la Banque du Japon et par les paris de plus en plus nombreux sur le rapatriement par les investisseurs japonais de leurs fonds détenus à l'étranger, à la suite d'une nouvelle série d'interventions officielles fin juillet.

La remarquable remontée de la devise japonaise a laissé les traders sur le marché des changes et les spéculateurs face à une question brûlante: quelle devise choisir pour financer leurs opérations de « carry trade »?

5. DANS LE GIRON

ANNA SZYMANSKI, rédactrice en chef de ROI: Le nouveau directeur général d’Apple AAPL.O , John Ternus, a dévoilé mercredi l’iPhone Duo au prix de 1 999 dollars, marquant ainsi l’entrée tant attendue de l’entreprise sur le marché des smartphones pliables — et fixant par la même occasion un nouveau plafond pour le prix des iPhone. Les analystes s’attendent à une forte demande malgré son prix élevé, ce qui pourrait permettre à Apple de gagner rapidement du terrain sur un segment dominé par Samsung Electronics 005930.KS , Huawei et d’autres pionniers du secteur.

Les opinions exprimées sont celles des auteurs. Elles ne reflètent pas le point de vue de Reuters News, qui, conformément aux Principes de confiance , s'engage à faire preuve d'intégrité, d'indépendance et d'impartialité.