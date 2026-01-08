ROI-Les valorisations élevées risquent de gâcher la fête de Wall Street : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition de la chronique de mercredi pour les abonnés supplémentaires sans aucun changement. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters) par Jamie McGeever

La nouvelle année a démarré en fanfare pour les actions américaines, le S&P 500

.SPX et le Dow Jones .DJI ayant battu de nouveaux records, et les investisseurs anticipent une quatrième année consécutive de rendements à deux chiffres. Mais les valorisations élevées pourraient encore gâcher la fête.

L'optimisme est palpable, et pourquoi pas? Le boom des investissements dans l'intelligence artificielle s'accélère, la Réserve fédérale est en passe d'abaisser encore les taux d'intérêt, et un plan de relance budgétaire s'annonce - tout cela alors que l'activité économique et la croissance des bénéfices continuent de bien se porter.

Il n'est donc pas étonnant que les analystes s'attendent à ce que le S&P 500 offre des rendements proches de 10 % en 2026, même après trois années consécutives de gains à deux chiffres qui ont fait grimper l' indice de 80 % au total. Les prévisions les plus optimistes pour la fin de l'année, à savoir 8 000 et plus, impliquent une hausse d'au moins 15 %.

Le contre-argument le plus convaincant à ce consensus haussier est peut-être le plus évident: les valorisations.

Le meilleur indicateur de la situation d'un indice à la fin de l'année par rapport aux attentes et à ses pairs reste son point de départ. Il y aura toujours des exceptions, bien sûr, mais les marchés relativement bon marché au 1er janvier ont tendance à mieux se comporter au 31 décembre. Et vice versa.

Voilà qui devrait donner du grain à moudre aux tenants de Wall Street.

DÉCONNEXION DES ÉTATS-UNIS

Le S&P 500 a progressé de 16 % en 2025. C'est assez impressionnant compte tenu du tumulte des tarifs douaniers au premier semestre et des gains de 24 % et 23 % de l'indice au cours des deux années civiles précédentes.

Mais à l'échelle mondiale, c'est un résultat relativement médiocre.

Les analystes de la Deutsche Bank notent que dans un échantillon de 47 indices mondiaux, il y avait une relation "notable" l'année dernière entre les rendements annuels en dollars américains et les valorisations de départ. Les marchés qui ont commencé l'année avec des ratios cours/bénéfices prévisionnels à 12 mois inférieurs ont généralement obtenu de meilleurs résultats.

Les actions américaines, qui ont commencé l'année avec le ratio cours/bénéfice à 12 mois le plus élevé (25), se sont classées à la 37e place selon les calculs de la Deutsche Bank.

Les actions indiennes et danoises étaient les marchés les plus chers au 1er janvier de l'année dernière, et elles ont toutes deux sous-performé. Les actions danoises .OMXC20 ont été les plus faibles de toutes, le marché indien .NSEI arrivant en sixième position en partant du bas, bien que le pays affiche l'un des taux de croissance économique les plus rapides au monde.

À l'autre bout du spectre, les actions colombiennes

.COLCAP étaient les moins chères au début de l'année et ont fini par rapporter le plus.

ATTENTION AU DÉCALAGE

Bien entendu, si les valorisations des actions américaines sont si élevées, c'est en grande partie parce que Wall Street a surpassé ses homologues mondiaux pendant la majeure partie du siècle.

Mais le vent pourrait-il être en train de tourner?

Selon les stratèges de Goldman Sachs, l'année dernière a été la première en 15 ans où les actions américaines ont été à la traîne par rapport aux indices d'Asie, d'Europe et des marchés émergents.

Le point de vue de Goldman Sachs selon lequel les actions américaines continueront à sous-performer au cours de la prochaine décennie a suscité un certain débat, mais pas autant que l'affirmation de Torsten Slok, d'Apollo Global Management, selon laquelle les rendements annualisés du S&P 500 au cours de la prochaine décennie pourraient être nuls.

Certes, Wall Street a longtemps prouvé que les opposants avaient tort, en offrant des rendements solides malgré des valorisations élevées. Mais comme l'affirme l'équipe de la Deutsche Bank, il s'agit là d'une exception, et non d'une règle.

"Même si les actions américaines défiaient une fois de plus la gravité des valorisations dans le contexte actuel d'optimisme induit par l'IA, le poids des preuves à travers les économies et les siècles reste clair: les valorisations sont importantes", ont écrit les analystes de la Deutsche Bank dans une étude publiée en octobre.

Les investisseurs doivent garder cela à l'esprit. Les valorisations des actions américaines sont actuellement élevées par rapport aux normes historiques, à la fois nominalement et par rapport à leurs homologues européens, asiatiques et des marchés émergents, en grande partie grâce à l'essor des actions liées à l'IA.

Wall Street pourrait donc se retrouver en queue de peloton pour la deuxième année consécutive.

