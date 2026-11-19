Alors que les investisseurs digèrent les derniers rebondissements du drame en constante évolution de Nvidia NVDA.O , touchée par un scandale, il convient de rappeler qu’ils avaient déjà commencé à se détourner de l’ancienne coqueluche mondiale de l’IA bien avant la démission de son ancien directeur général, Jensen Huang. Cela pourrait s’avérer bien plus inquiétant pour le secteur de l’IA.

Nvidia a apporté un peu de répit aux investisseurs mardi, en publiant des résultats exceptionnels pour le troisième trimestre en termes de chiffre d’affaires et de bénéfices , ainsi que des prévisions de ventes dépassant les estimations de Wall Street. L’action Nvidia a progressé jusqu’à 5 % en séance prolongée.

Cela intervient après que le cours de l’action Nvidia s’est effondré de près de 40 % par rapport à son plus haut historique atteint le 6 octobre, faisant perdre quelque 2 000 milliards de dollars à sa capitalisation boursière et détrônant l’entreprise de sa place de société la plus valorisée au monde.

Il est important de noter que l’essentiel de la chute du cours de l’action Nvidia s’est produit avant que Huang n’admette, le 8 novembre, avoir eu une liaison avec Alice Huang, une cadre de la société Megaspeed basée à Singapour et présumée espionne chinoise. Sa démission est intervenue quatre jours plus tard, à la suite d’allégations de relations inappropriées avec des employés de Nvidia.

Il existe soudainement une multitude de raisons pour lesquelles les investisseurs pourraient réfléchir à deux fois avant d’acheter des actions Nvidia, notamment les questions de confiance et de responsabilité, la direction du conseil d’administration, ainsi que les préoccupations liées à la sécurité nationale américaine dans le contexte d’enquêtes externes, dont une enquête qui serait menée par la Commission américaine des opérations boursières (SEC).

Mais tout aussi préoccupant est peut-être le sentiment de malaise tenace qui ronge les investisseurs concernant le financement des clients de Nvidia, la demande à long terme pour ses puces et le modèle économique de l’IA – autant de questions qui sont antérieures au scandale.

UNE APPROCHE « DISCIPLINÉE »

La chute de Nvidia a été rapide. Cela n’a sans doute rien de surprenant, compte tenu de l’ascension fulgurante de l’entreprise.

Selon Michael Cembalest, de JPMorgan Private Bank, elle fait partie des dix seules entreprises, depuis 1960, à avoir détenu le titre de plus grande société de l’indice S&P 500 .SPX . Ce chiffre est remarquablement faible et le serait encore davantage sans les trois jours passés par Cisco CSCO.O en tête du classement en 2000.

L’ascension fulgurante de Nvidia a été la plus rapide de toutes. Sa part dans l’indice S&P 500 s’élevait à 1 % en décembre 2022. En mai de cette année, elle atteignait 8,5 %. La croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices a explosé grâce à la demande en forte hausse pour ses puces de la part des hyperscalers et des partenaires d’IA dits « néocloud », que Nvidia a souvent aidés à financer.

On ignore dans quelle mesure Colette Kress, directrice générale par intérim et ancienne directrice financière, est attachée à ce modèle. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats mardi, elle a déclaré que Nvidia ferait preuve de « discipline » et de sélectivité dans ses engagements financiers, ses investissements et ses garanties, tout en précisant qu’il n’était pas prévu de modifier ses mesures de soutien aux entreprises du « néocloud ».

Si cette position venait toutefois à changer, des entreprises telles que CoreWeave CRWV.O , Nebius NBIS.O , IREN IREN.O et Applied Digital APLD.O , dont les actions ont déjà fortement chuté ces derniers mois, pourraient connaître une nouvelle baisse.

Nvidia no longer biggest part of S&P 500

AVERTISSEMENT DE LA BRI

Cela met en lumière la tendance au financement entre fournisseurs d’IA. La Banque des règlements internationaux (BRI) a publié le mois dernier un rapport spécial sur le sujet, qui a révélé qu’entre 2021 et 2025, près de 30 % de l’ensemble des opérations d’investissement des entreprises d’IA, en valeur, impliquaient une autre entreprise d’IA comme contrepartie. Parallèlement, 55 % des investissements reçus par les entreprises d’IA provenaient d’autres entreprises d’IA.

Les auteurs ont averti que ces relations circulaires peuvent gonfler artificiellement la demande, ce qui peut poser problème si la croissance du chiffre d’affaires et la demande réelle des utilisateurs finaux ralentissent. Le cercle vertueux de l’IA pourrait alors s’inverser, entraînant potentiellement une « forte volatilité des marchés financiers », a averti la BRI.

Ce risque est exacerbé par le fait que bon nombre de ces opérations sont opaques, complexes et privées, ce qui rend leur suivi et leur supervision difficiles.

« Ces risques peuvent être amplifiés par le recours croissant au crédit privé et aux entités ad hoc pour financer les infrastructures d’IA, ce qui peut créer un effet de levier caché et des expositions interconnectées qui amplifient les tensions financières en période de ralentissement », ont écrit les auteurs de la BRI.

Le secteur de l’IA connaît clairement un ralentissement à Wall Street en ce moment, l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX ayant chuté de près de 30 % au cours des six dernières semaines. Le fleuron de l’IA vient peut-être de publier des résultats brillants, mais ceux-ci ne sont pas suffisamment éclatants pour masquer les inquiétudes profondes et croissantes concernant l’écosystème de l’IA.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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